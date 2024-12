Dentro la crisi di Kylian Mbappé

Sarebbe dovuto essere il colpo di calciomercato dell'estate, quello che avrebbe dovuto rendere il Real Madrid una corazzata per distacco superiore a tutte le altre big europee. Invece Mbappé fatica: contro l'Athletic Bilbao è arrivato il secondo rigore sbagliato in pochi giorni dopo quello contro il Liverpool, sintomo di una serenità psicologica che al momento non c'è. I problemi di coesistenza con Vinicius sono palesi, che Florentino Perez abbia esagerato nel mettere insieme troppi campioni?