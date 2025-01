L’episodio nel finale di Valencia-Real: Vinicius mette le mani in faccia al portiere avversario, l’arbitro viene richiamato dal Var e lo espelle. Il brasiliano perde la testa, ma viene bloccato dai compagni. Ancelotti: “Faremo ricorso: è stato spintonato e ha risposto, era giallo per entrambi”. Sotto 1-0 e con un uomo in meno, il Real è riuscito comunque a ribaltare il risultato vincendo con un gol-record di Modric appena entrato e la rete di Bellingham al 95’