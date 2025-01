Il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo ha accolto il ricorso del Barcellona concedendo una misura cautelare d'urgenza contro la decisione di non poter schierare Dani Olmo, che potrà quindi giocare e torna a disposizione di Flick a partire da giovedì, in attesa della decisione finale IL CASO DANI OLMO SPIEGATO BENE

Svolta clamorosa nella vicenda Dani Olmo-Barcellona. Dopo la decisione dei giorni scorsi delle autorità sportive spagnole (in seguito a una delibera del Coordinamento di monitoraggio tra la Federcalcio spagnola e Liga) di sospendere Dani Olmo e Pau Victor a causa delle vicende legate ai loro ingaggi e ai parametri finanziari in cui i blaugrana non sarebbero rientrati, il Barça ha fatto ricorso ottenendo dal Consiglio Superiore dello Sport spagnolo una sospensione dell'ordine. Ciò significa che Dani Olmo - così come Pau Victor - adesso può giocare e torna a disposizione di Flick da giovedì. Si tratta di una sospensione in maniera cautelativa dell’ordine che impediva al Barça di schierarli, ennesima puntata di questa "telenovela" a cui è legato anche il prossimo mercato dei blaugrana. La vicenda ovviamente resta sotto esame, dato che il Barcellona ha presentato un ricorso di diverse pagine per giustificare l’acquisto dei giocatori che devono essere esaminate in maniera approfondita; ma nel frattempo, anche per impedire un danno concreto ai giocatori, il Tribunale dello sport ha deciso che possono giocare.

Il comunicato del Consiglio Superiore dello Sport In una nota, il Consiglio Superiore ha confermato al Barcellona e ai giocatori che la misura cautelare è favorevole in quanto, in attesa del verdetto finale sui ricorsi, la sospensione avrebbe arrecato un grave danno sia al club che ai giocatori: "Il Csd ritiene che la mancata adozione di questa misura precauzionale causerebbe un grave danno economico e sportivo alla società e, soprattutto, ai calciatori - è scritto nel comunicato, riferito dal 'Mundo Deportivo' -. Ciò potrebbe ledere anche gli interessi della squadra spagnola, così come del resto delle competizioni calcistiche nazionali, compresa la Liga stessa". Il provvedimento, va comunque precisato, è di natura provvisoria e sospende gli atti di Liga e Federcalcio dello scorso 4 gennaio "in attesa che si risolva definitivamente il ricorso in atto". In ogni caso, Dani Olmo, almeno per ora, non è più sul mercato.