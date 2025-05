Barcellona, auto investe tifosi prima del derby

Prima del calcio d’inizio del derby di Barcellona, decisivo per il titolo in Liga, un’auto ha volontariamente investito diversi tifosi: sarebbero circa una decina i feriti, non gravi, secondo quanto riportato dalla polizia catalana. Arrestata la donna alla guida dell'auto. La partita tra Espanyol e Barça è stata brevemente interrotta dopo 8 minuti per informare gli spettatori che la situazione era sotto controllo ed è poi ripresa

Espanyol-Barcellona interrotta: cosa è successo

La partita è stata brevemente interrotta all'ottavo minuto di gioco per informare gli spettatori che "l'incidente avvenuto fuori dallo stadio" era "sotto controllo" e non aveva causato "feriti gravi". In alcuni video che circolano sui social, rilanciati dai media spagnoli, si vede un veicolo bianco dirigersi verso i tifosi dell'Espanyol radunati davanti allo stadio. Secondo la stampa spagnola, diversi spettatori sugli spalti dietro al portiere dell'Espanyol Joan Garcia hanno abbandonato lo stadio per protesta, ritenendo che la partita non avrebbe dovuto svolgersi in quelle circostanze. Il Barcellona, in testa alla Liga davanti al Real Madrid, può aritmeticamente festeggiare il titolo vincendo il derby di stasera.