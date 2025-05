Si chiude un'era al Real, club che in occasione dell'ultima partita al Bernabeu (vinta 2-0 contro la Real Sociedad, doppietta di Mbappé) ha salutato tre icone dei Blancos. Destinato all'incarico di CT del Brasile, Carlo Ancelotti ha ricevuto l'abbraccio dei tifosi e si è commosso. Lui come Luka Modric e Lucas Vazquez, che dopo una vita a Madrid saluteranno ufficialmente la squadra al termine del Mondiale per Club

