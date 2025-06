"Penso che sia il giorno più bello della mia vita. È un sogno essere qui e darò tutto per la squadra". Queste le prime parole di Dean Huijsen nel corso della sua conferenza stampa di presentazione con il Real Madrid. Dopo aver giocato con le maglie di Juventus e Roma il difensore spagnolo è passato al Bournemouth, dove ha disputato un'ottima stagione in Premier League. I Blancos hanno quindi deciso di puntare su di lui per rinforzare la difesa, acquistandolo per circa 60 milioni di euro. "Ho parlato un po' con Xabi Alonso di quello che si aspetta da me e penso che mi troverò bene con il suo stile di gioco - ha aggiunto -. Cercherò di aiutare la squadra in ogni modo possibile, sono migliorato molto sui passaggi. Sono piuttosto rilassato, vivrò la mia vita e farò ciò che amo di più. Penso di aver dimostrato di essere pronto, voglio vincere tutto come giocatore e ho molta ambizione".