Si avvicina la riapertura del Camp Nou di Barcellona, ma soltanto con una capienza ridotta. Come spiegato dall'agenzia di stampa spagnola EFE, infatti, il club blaugrana ha ottenuto l'autorizzazione dal Comune di Barcellona per modificare la licenza edilizia e operativa del Camp Nou, con l'obiettivo di aprire lo stadio con una capienza iniziale di 27.000 spettatori e non di 60.000, come era previsto inizialmente. La Fase 1 dei lavori - come confermato da alcune fonti all'agenzia EFE - è stata suddivisa in tre sottofasi. La fase 1a comprende curva sud e tribuna, con una capienza di 27.000 posti; la fase 1b aggiungerà la tribuna laterale, portando la capienza a 45.000 posti; la fase 1c aggiungerà la curva nord, raggiungendo i 60.000 posti. La fase 2 resterà quella relativa alla costruzione del terzo anello, prevista inizialmente per il prossimo anno, che porterà la capienza finale dello stadio a quasi 105.000 spettatori.