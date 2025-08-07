Barcellona, Camp Nou riapre a settembre: capienza ridotta a 27 mila spettatoribarcellona
Secondo l'agenzia EFE, il Barcellona ha ottenuto l'autorizzazione dal comune per modificare la licenza edilizia e operativa del Camp Nou, con l'obiettivo di aprire lo stadio a settembre con una capienza iniziale di 27.000 spettatori
Si avvicina la riapertura del Camp Nou di Barcellona, ma soltanto con una capienza ridotta. Come spiegato dall'agenzia di stampa spagnola EFE, infatti, il club blaugrana ha ottenuto l'autorizzazione dal Comune di Barcellona per modificare la licenza edilizia e operativa del Camp Nou, con l'obiettivo di aprire lo stadio con una capienza iniziale di 27.000 spettatori e non di 60.000, come era previsto inizialmente. La Fase 1 dei lavori - come confermato da alcune fonti all'agenzia EFE - è stata suddivisa in tre sottofasi. La fase 1a comprende curva sud e tribuna, con una capienza di 27.000 posti; la fase 1b aggiungerà la tribuna laterale, portando la capienza a 45.000 posti; la fase 1c aggiungerà la curva nord, raggiungendo i 60.000 posti. La fase 2 resterà quella relativa alla costruzione del terzo anello, prevista inizialmente per il prossimo anno, che porterà la capienza finale dello stadio a quasi 105.000 spettatori.
Apertura il 14 settembre?
La suddivisione della prima fase permetterà al Barcellona di ottenere progressivamente la licenza di prima occupazione parziale. La data cerchiata in rosso è il 14 settembre, giorno in cui i blaugrana sfideranno il Valencia nella quarta giornata di campionato. L'idea è di riaprire il Camp Nou in quella occasione. L'idea è di completare la fase 1a e aprire l'impianto con 27.000 posti, per poi ottenere le licenze parziali delle successive fasi man mano che il Comune certificherà la conclusione dei lavori.