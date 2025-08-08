La lettera di Ter Stegen

"Questi ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per me, sia fisicamente che personalmente. Come ogni giocatore, dopo un infortunio, la mia unica priorità è sempre stata quella di tornare in campo il prima possibile, motivato unicamente dal desiderio di aiutare la squadra e di fare ciò che amo di più: competere - scrive il portiere tedesco -. Nelle ultime settimane sono state dette molte cose sul mio conto, alcune delle quali del tutto infondate. Pertanto, ritengo necessario esprimere la mia versione dei fatti con rispetto, ma con chiarezza. La decisione di sottopormi all'intervento è stata presa dopo aver consultato i medici e con la piena approvazione del Club, sempre con l'intenzione di dare priorità alla mia salute e alla mia carriera sportiva a lungo termine – obiettivi che sono, ovviamente, in piena sintonia con quelli dell'FC Barcelona – per essere disponibile nelle migliori condizioni possibili per aiutare la squadra. Il periodo di recupero minimo di cui avrei avuto bisogno è stato annunciato pubblicamente e sono stato informato da esperti dopo aver esaminato e discusso tutte le opzioni con il Club. Vorrei anche chiarire, a seguito di alcune speculazioni, che tutte le decisioni che ho preso dopo il mio infortunio al Club sono state prese di comune accordo, comprese quelle chirurgiche, quindi non c'è spazio per interpretazioni divergenti. Non sono mai stati eseguiti trattamenti senza previo consenso, né sono state prese decisioni unilaterali, né ho mancato di rispettare le scadenze stabilite. Rispetto profondamente i valori del Club e comprendo l'importanza della trasparenza, motivo per cui mi addolora che molte persone dubitino del mio impegno e della mia professionalità sulla base di informazioni incomplete o inaccurate. Nel corso della mia carriera, ho sempre cercato di comportarmi con professionalità, rispetto e impegno nei confronti di tutti i miei compagni di squadra. Nutro un profondo affetto per il Barcelona, i miei colleghi e i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto nei momenti belli e in quelli brutti. Il mio impegno per questi colori è indiscutibile. Sono consapevole che ogni processo di recupero richiede tempo. Confido che, grazie al mio impegno e alla mia dedizione, sarò di nuovo in grado di aiutarvi al meglio, senza alcuna sofferenza, in tutti gli obiettivi che ci prefiggiamo. Inoltre, ribadisco la mia disponibilità a collaborare in questa vicenda e a facilitare l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Molte cose possono cambiare, ma ce n'è una che non cambierà mai: Vi amo, culi!".