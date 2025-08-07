Esplora tutte le offerte Sky
Barcellona, Ter Stegen perde la fascia: il nuovo capitano è Araujo

barcellona

Il portiere tedesco è stato sospeso temporaneamente dall'incarico di capitano della Prima squadra. Al suo posto, come reso noto dal Barcellona in un comunicato ufficiale, sarà Ronald Araujo a indossare la fascia

IL CAMP NOU RIAPRIRA' A SETTEMBRE

Marc André Ter Stegen non è più il capitano del Barcellona. Lo ha reso noto il club catalano attraverso un comunicato, nel quale si spiega come la decisione sia stata presa in maniera temporanea a seguito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del portiere. Al suo posto, sarà Ronald Araujo il capitano.

Il comunicato del Barcellona

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il club ha comunicato la decisione: "Il Barcelona informa che, a seguito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del giocatore Marc-André ter Stegen e fino alla sua definitiva risoluzione, il Club, in accordo con la Direzione Sportiva e lo staff tecnico, ha deciso di rimuoverlo temporaneamente dalla fascia di capitano della Prima squadra di calcio. Durante questo periodo, le funzioni di primo capitano saranno assunte dall'attuale secondo capitano, il giocatore Ronald Araujo".

Non solo Yamal: la geografia dei 10 in Europa

