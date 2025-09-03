Dopo i post polemici sui social di Dani Rodriguez a causa dell'esclusione dall'11 titolare nell'ultima sfida contro il Real Madrid, il Maiorca ha deciso di sospendere il 37enne e togliergli la fascia di capitano
Sospeso e rimosso dal ruolo di capitano. È questa la decisione presa dal Maiorca nei confronti di Dani Rodriguez dopo il post polemico condiviso sui social a seguito dell'esclusione dalla sfida contro il Real Madrid. "Capisco e rispetto profondamente che le decisioni su chi gioca siano solo ed esclusivamente dell'allenatore, sono una sua responsabilità e le rispetto sempre. Ciò che non posso accettare è la mancanza di rispetto per l'impegno e la dedizione - aveva scritto l'ormai ex capitano su Instagram -. Mi addolora che un giocatore appena arrivato, con un solo allenamento, abbia l'opportunità di giocare davanti a compagni che hanno trascorso anni a difendere questa maglia con sudore e dedizione, mettendo sempre il club al di sopra di tutto. Spero che Jan abbia successo qui e che insieme possiamo tutti aiutarlo. Ma un evento del genere manda un messaggio terribile allo spogliatoio: il lavoro, la dedizione o la lealtà non contano. Questo è ciò che mi ha fatto arrabbiare. Sia chiaro: questo è il club della mia vita. Ho sempre dato e darò sempre tutto per questa maglia. Chiedo solo che questo stesso impegno venga rispettato. Sabato questo rispetto non c'è stato".
Il provvedimento del Maiorca
Il 37enne spagnolo ha poi aggiunto un altro post, con la foto dei figli allo stadio: "Ho viaggiato con la speranza che i miei figli potessero vedere il loro padre giocare al Bernabeu - ha scritto -. Una lezione importante e un consiglio per loro: non aspettatevi mai niente da nessuno, soprattutto di questi tempi, in cui meritocrazia, cultura e rispetto per il duro lavoro sono così rari. Non fate le cose aspettandovi qualcosa in cambio, fatele per voi stessi e per la vostra passione. Il rispetto e l'affetto delle persone si guadagnano sul campo. Sacrificatevi per i vostri sogni anche se ci sono ostacoli sul vostro cammino, credete sempre in voi stessi. Le cose si guadagnano, non si regalano. E quando le guadagnate, hanno un sapore doppio. Vi amo, famiglia! Siete i migliori!". Ora è arrivato il provvedimento della società. "Il Maiorca annuncia che Dani Rodríguez è stato sospeso dal contratto e dallo stipendio - si legge nel comunicato ufficiale -. Il club gli ha inoltre revocato la fascia di capitano con effetto immediato".
