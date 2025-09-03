Sospeso e rimosso dal ruolo di capitano. È questa la decisione presa dal Maiorca nei confronti di Dani Rodriguez dopo il post polemico condiviso sui social a seguito dell'esclusione dalla sfida contro il Real Madrid. "Capisco e rispetto profondamente che le decisioni su chi gioca siano solo ed esclusivamente dell'allenatore, sono una sua responsabilità e le rispetto sempre. Ciò che non posso accettare è la mancanza di rispetto per l'impegno e la dedizione - aveva scritto l'ormai ex capitano su Instagram -. Mi addolora che un giocatore appena arrivato, con un solo allenamento, abbia l'opportunità di giocare davanti a compagni che hanno trascorso anni a difendere questa maglia con sudore e dedizione, mettendo sempre il club al di sopra di tutto. Spero che Jan abbia successo qui e che insieme possiamo tutti aiutarlo. Ma un evento del genere manda un messaggio terribile allo spogliatoio: il lavoro, la dedizione o la lealtà non contano. Questo è ciò che mi ha fatto arrabbiare. Sia chiaro: questo è il club della mia vita. Ho sempre dato e darò sempre tutto per questa maglia. Chiedo solo che questo stesso impegno venga rispettato. Sabato questo rispetto non c'è stato".