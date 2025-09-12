Yamal: "Il Barcellona ha cambiato la mia vita, ho vissuto momenti difficili"

La stella del Barcellona Lamine Yamal si racconta in un'intervista al podcast "Resonancia de Corazón": parla delle sue passioni, dell'amore per la mamma, e dell'accoltellamento di suo padre. Yamal , pur avendo solo 18 anni, ha già dei numeri impressionanti con il Barcellona e con la nazionale spagnola. Campione d'Europa, nuovo numero 10 dei Blaugrana, giocare da protagonista a questo livello non è facile e per poter arrivare alla vetta bisogna fare dei sacrifici: "La mia vita è cambiata sotto ogni aspetto. Prima potevo fare quello che volevo: potevo uscire a bere qualcosa con i miei amici, ma ora non posso più. Ricordo la tournée di quest'estate in Corea, Giappone, Cina: era impossibile uscire ovunque, ma sono felice ".

La madre di Yamal, Sheila Ebana , è un pilastro ed un punto di riferimento della vita del giovane attaccante: "Mia madre non poteva stare molto con me perché lavorava, ma preparava sempre la cena quando tornava la sera", racconta Yamal. "Le ho comprato una casa, è la mia regina , si merita tutto ed è ciò che amo di più al mondo. Ricordo che mi comprò la PlayStation 4, che per me all'epoca era tutto. Ora gioco molto alla PlayStation 5: potrei avere la villa più grande del mondo e sarei sempre nella stanza della PlayStation"

L'accoltellamento del padre di Yamal

Nell'intervista non manca il racconto di uno dei giorni più difficili della sua vita, l'accoltellamento del padre: "Ero in macchina con mia cugina Moha e chiamano dal Marocco per dire quanto era accaduto, io avevo solo 16 anni e la prima cosa che ho fatto è stata scendere dall'auto e cercare di andare alla stazione ferroviaria di Mataró. Immagina di essere un bambino e di sentire che tuo padre è stato accoltellato. Ho provato a salire sul treno, ma mia cugina non me l'ha permesso. Mi hanno chiuso in casa e ho cercato di uscire. È stato un periodo difficile, e il giorno dopo avevo l'allenamento. Poi mio padre mi ha chiamato e mi ha detto che stava bene e di stare calmo. Sono andato a trovarlo in ospedale il giorno dopo e si è risolto tutto".