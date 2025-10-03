Lamine Yamal si ferma. E lo farà per due o tre settimane. La conferma arriva direttamente dal Barcellona con una nota sul proprio sito: si tratta di un riacutizzarsi di un problema all'inguine già patito in questo inizio di stagione e che lo aveva costretto a saltare già tre partite di campionato e una di Champions. Proprio in coppa - nella sconfitta contro il Psg - sono sorti nuovi problemi che lo metteranno ko per la partita contro il Siviglia del prossimo weekend.

La polemica Flick-De La Fuente su Yamal

Logicamente, Yamal salterà anche la successiva sosta nazionali nonostante, solo poche ore fa, era stato inserito nella lista dei convocati di De La Fuente, riaprendo vecchie ruggini con Flick. Ricapitoliamo: nell'ultima sosta di inizio settembre Yamal vola in nazionale con qualche fastidio nella zona inguinale, gioca, torna al Barcellona e salta le successive quattro gare per infortunio. Flick era stato duro sul tema: "È andato in nazionale con un fastidio, non si è allenato tra una partita e l'altra e ha giocato 73 e 79 minuti, questo non significa prendersi cura dei giocatori". Risposta di De La Fuente nell'ultima conferenza stampa: "Ognuno dice ciò che vuole, ma credevo avesse più empatia avendo allenato anche lui una nazionale (la Germania, ndr). Abbiamo partite importanti, ci giochiamo un Mondiale".