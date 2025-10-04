Infortunio per Mbappé, salta 2 gare con la Francia

Esplora tutte le offerte Sky
Mbappé, infortunio in Real Madrid-Villarreal. Le ultime news

real madrid
©Getty

Nella vittoria per 3-1 contro il Villareal, Kylian Mbappé è stato protagonista prima in positivo, poi in negativo: il francese ha prima servito l'assist a Vinicius per l'1-0, poi ha segnato il gol del 3-1, e infine è stato costretto a uscire per infortunio. Domenica 26 ottobre è in programma il "Clasico" tra Real Madrid e Barcellona

REAL MADRID-VILLARREAL 3-1L'INFORTUNIO DI YAMAL

La vittoria del Real Madrid di Xabi Alonso è stata macchiata dall'infortunio di Kylian Mbappé. Nel 3-1 casalingo contro il Villareal, l'attaccante francese è stato protagonista prima in positivo, poi suo malgrado in negativo: Mbappé ha prima servito l'assist a Vinicius per l'1-0, poi all'81' ha segnato il gol del 3-1, per poi uscire due minuti dopo per infortunio. Dalle prime analisi sembra trattarsi di una distorsione alla caviglia destra. L'attaccante si sottoporrà a esami per valutare l'entità dell'infortunio, ma rischia di saltare le due partite con la Francia (Azerbaigian venerdì 10 ottobre e Islanda lunedì 13 ottobre), ma si aspettano ulteriori notizie sulle sue condizioni. Domenica 26 ottobre è in programma il "Clasico" tra Real Madrid e Barcellona, Mbappé spera di poter recuperare in tempo.

