Infortunio per Mbappé, salta 2 gare con la Francia

Nella vittoria per 3-1 contro il Villareal, Kylian Mbappé è stato protagonista prima in positivo, poi in negativo: il francese ha prima servito l'assist a Vinicius per l'1-0, poi ha segnato il gol del 3-1, e infine è stato costretto a uscire per infortunio. Domenica 26 ottobre è in programma il "Clasico" tra Real Madrid e Barcellona

REAL MADRID-VILLARREAL 3-1 - L'INFORTUNIO DI YAMAL