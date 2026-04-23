Brutte notizie in casa Real Madrid: Éder Militao e Arda Guler dovranno fermarsi a lungo per infortuni muscolari al bicipite femorale. Il brasiliano ha riportato una lesione alla coscia sinistra, il turco alla destra come riportato dal club. Per entrambi, come riportato dai media spagnoli, la stagione dei due calciatori rischia di essere di fatto finita

Il Real Madrid perde due pedine importanti per il finale di stagione. Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno confermato, come riportato dal club spagnolo, gli infortuni di Éder Militão e Arda Güler, entrambi alle prese con lesioni muscolari al bicipite femorale. Il difensore brasiliano si è fermato durante la sfida contro l’Alaves: inizialmente il problema sembrava di lieve entità ma gli accertamenti hanno evidenziato una lesione alla coscia sinistra. Stop simile anche per Güler, che non si è allenato e ha riportato un infortunio alla coscia destra.

I tempi di recupero non sono ancora definiti, ma le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna è che per entrambi la stagione sia praticamente compromessa. Una doppia assenza pesante per il Real Madrid, atteso ora da un finale di stagione decisivo, a partire dalla sfida contro il Betis, con la rincorsa al Barcellona ancora aperta nonostante i 9 punti di differenza.