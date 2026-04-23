Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Infortuni Militao e Guler, stagione probabilmente finita col Real Madrid. Le news

REAL MADRID

Brutte notizie in casa Real Madrid: Éder Militao e Arda Guler dovranno fermarsi a lungo per infortuni muscolari al bicipite femorale. Il brasiliano ha riportato una lesione alla coscia sinistra, il turco alla destra come riportato dal club. Per entrambi, come riportato dai media spagnoli, la stagione dei due calciatori rischia di essere di fatto finita

YAMAL SI FERMA: LESIONE AL BICIPITE FEMORALE 

Il Real Madrid perde due pedine importanti per il finale di stagione. Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno confermato, come riportato dal club spagnolo, gli infortuni di Éder Militão e Arda Güler, entrambi alle prese con lesioni muscolari al bicipite femorale. Il difensore brasiliano si è fermato durante la sfida contro l’Alaves: inizialmente il problema sembrava di lieve entità ma gli accertamenti hanno evidenziato una lesione alla coscia sinistra. Stop simile anche per Güler, che non si è allenato e ha riportato un infortunio alla coscia destra.

I tempi di recupero non sono ancora definiti, ma le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna è che per entrambi la stagione sia praticamente compromessa. Una doppia assenza pesante per il Real Madrid, atteso ora da un finale di stagione decisivo, a partire dalla sfida contro il Betis, con la rincorsa al Barcellona ancora aperta nonostante i 9 punti di differenza.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Liga: Altre Notizie

Real Madrid, Guler e Militao ko: stagione finita?

REAL MADRID

Brutte notizie in casa Real Madrid: Éder Militao e Arda Guler dovranno fermarsi a lungo per...

La nota del Barça: "Per Yamal stagione finita"

l'infortunio

Lesione al bicipite femorale della gamba sinistra per Lamine Yamal: stagione finita col...

Barcellona, Yamal si infortuna calciando un rigore

barcellona

Preoccupazione in casa Barcellona per le condizioni di Lamine Yamal. L'attaccante ha portato in...

Yamal: "Voglio vincere i Mondiali: è il mio sogno"

barcellona

Lamine Yamal, premiato ai Laureus come Giovane sportivo dell'anno, celebra il suo idolo in...

Asencio ricoverato: ha perso 6 kg in poco tempo

real madrid

Il Real Madrid ha comunicato che al difensore Raúl Asencio "è stata diagnosticata un'enterocolite...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE