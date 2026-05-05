Real Madrid, l'entourage di Mbappé assicura: "Il suo recupero seguito dal club"real madrid
L'entourage di Kylian Mbappé ha risposto alle critiche ricevute per il viaggio in Italia nonostante l'infortunio. In un comunicato inviato all'AFP, i rappresentanti dell'attaccante del Real Madrid hanno respinto le accuse: "Alcune critiche si basano su un'interpretazione eccessiva di elementi legati a un periodo di recupero strettamente controllato dal club, che non corrispondono alla realtà"
Non è stato Mbappé a parlare, ma il suo entourage. In un comunicato inviato all'agenzia di stampa francese AFP, i rappresentanti dell'attaccante del Real Madrid hanno risposto alle critiche ricevute per il viaggio in Italia durante il periodo di infortunio. "Alcune delle critiche si basano su un'interpretazione eccessiva di elementi legati a un periodo di recupero strettamente controllato dal club, che non corrisponde alla realtà dell'impegno e del lavoro quotidiano di Kylian per la squadra", si legge nella nota.
Dalle parole di Arbeloa alla "petizione" dei tifosi: la ricostruzione
Una situazione delicata che si è creata dopo il viaggio vacanza di Mbappé a Cagliari con la sua fidanzata Exter Esposito. Il francese, infortunato dal 24 aprile, nel weekend è stato in Sardegna per poi tornare in Spagna nel tardo pomeriggio di domenica, presentandosi a Barcellona prima del fischio della partita contro l'Espanyol, dove era in tribuna da spettatore. A fare rumore erano state anche le parole pronunciate da Arbeloa: "Ogni giocatore fa quello che ritiene opportuno nel suo tempo libero, non sono affari miei", aveva detto l'allenatore del Real Madrid. Salvo poi aggiungere: "Non esiste un giocatore più grande del Real Madrid. I giocatori devono capire cosa rappresenta questo club. Questo club non è diventato ciò che è con giocatori in smoking, ma con giocatori che finiscono le partite con la maglia piena di fango, sudore e stanchezza". Parole che in molti hanno letto come un messaggio diretto al francese. Intanto i tifosi del Real hanno lanciato una petizione dal titolo "Mbappé out", già firmata da un milione di persone. Anche per questo motivo, l'entourage ha deciso di rispondere per provare a fare chiarezza...