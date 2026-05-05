Dalle parole di Arbeloa alla "petizione" dei tifosi: la ricostruzione

Una situazione delicata che si è creata dopo il viaggio vacanza di Mbappé a Cagliari con la sua fidanzata Exter Esposito. Il francese, infortunato dal 24 aprile, nel weekend è stato in Sardegna per poi tornare in Spagna nel tardo pomeriggio di domenica, presentandosi a Barcellona prima del fischio della partita contro l'Espanyol, dove era in tribuna da spettatore. A fare rumore erano state anche le parole pronunciate da Arbeloa: "Ogni giocatore fa quello che ritiene opportuno nel suo tempo libero, non sono affari miei", aveva detto l'allenatore del Real Madrid. Salvo poi aggiungere: "Non esiste un giocatore più grande del Real Madrid. I giocatori devono capire cosa rappresenta questo club. Questo club non è diventato ciò che è con giocatori in smoking, ma con giocatori che finiscono le partite con la maglia piena di fango, sudore e stanchezza". Parole che in molti hanno letto come un messaggio diretto al francese. Intanto i tifosi del Real hanno lanciato una petizione dal titolo "Mbappé out", già firmata da un milione di persone. Anche per questo motivo, l'entourage ha deciso di rispondere per provare a fare chiarezza...