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Mourinho-Real Madrid, lo Special One smentisce le voci: "Nessun contatto"

Calciomercato

L'allenatore del Benfica, accostato alla panchina del Real Madrid per la prossima stagione, smentisce le voci: "Mai contattato, ma sono nel calcio da tanto tempo e sono abituato a queste cose". Mourinho ha già allenato in passato il Real Madrid dal 2010 al 2013 (subito dopo il Triplete conquistato con l'Inter)

“Sono nel mondo del pallone da tanti anni e sono abituato a queste cose”. José Mourinho risponde così alle voci che lo vorrebbero nuovamente sulla panchina del Real Madrid, nella prossima stagione. L’allenatore del Benfica ha assicurato di non aver avuto alcun contatto con i blancos, che invece l’avrebbero inserito nella “lista” dei possibili candidati a prendere il posto di Arbeloa, promosso da Perez a gennaio per sostituire Xabi Alonso. “Nessuno del Real Madrid mi ha parlato. Posso garantirlo - ha detto Mourinho - Sono nel mondo del calcio da tanti anni e sono abituato a queste cose... ma non c'è nulla da parte del Real Madrid. Mi resta un anno di contratto con il Benfica, e basta”.

Approfondimento

Florentino Perez vuole Mourinho al Real Madrid

Un Real da "ricostruire"

Certo, impossibile non lasciarsi ammaliare dalla suggestione. Mourinho, 63 anni, ha guidato il Real dal 2010 al 2013 dando vita a un'accesa rivalità con il Barcellona di Pep Guardiola, creando un dualismo consegnato alla storia del calcio. Al momento il Real Madrid ha 11 punti di distacco dal Barcellona  capolista della Liga, con cinque partite ancora da giocare, ed è stato eliminato dalla Champions League dal Bayern Monaco ai quarti di finale. Normale che alla Casa Blanca si guardi già alla prossima stagione…

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