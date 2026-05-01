L'allenatore del Benfica, accostato alla panchina del Real Madrid per la prossima stagione, smentisce le voci: "Mai contattato, ma sono nel calcio da tanto tempo e sono abituato a queste cose". Mourinho ha già allenato in passato il Real Madrid dal 2010 al 2013 (subito dopo il Triplete conquistato con l'Inter)

“Sono nel mondo del pallone da tanti anni e sono abituato a queste cose”. José Mourinho risponde così alle voci che lo vorrebbero nuovamente sulla panchina del Real Madrid, nella prossima stagione. L’allenatore del Benfica ha assicurato di non aver avuto alcun contatto con i blancos, che invece l’avrebbero inserito nella “lista” dei possibili candidati a prendere il posto di Arbeloa, promosso da Perez a gennaio per sostituire Xabi Alonso. “Nessuno del Real Madrid mi ha parlato. Posso garantirlo - ha detto Mourinho - Sono nel mondo del calcio da tanti anni e sono abituato a queste cose... ma non c'è nulla da parte del Real Madrid. Mi resta un anno di contratto con il Benfica, e basta”.