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il commento

Mourinho al Real è il ritorno di una vecchia ossessione

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni
©Ansa

Il Real Madrid vuole riportare Mourinho a Valdebebas tredici anni dopo l’addio. Florentino Perez cerca un allenatore capace di rimettere ordine in uno spogliatoio diventato ingestibile. Sì, lo Special One non ha più l’aura invincibile del passato, ma forse è proprio questo il fascino della sfida

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