Tutto facile per il Real Madrid, che in 36 minuti vince a Santander e allunga a 6 la sua striscia di vittorie consecutive tra Liga e Champions. Bastano le reti di Mbappé, Bellingham e Diomande per battere 3-0 il Racing e restare in scia del Barcellona capolista. A prendersi la scena social è stato però Aurelien Tchouameni, centrocampista dei Blancos che non ha segnato ma è stato protagonista di uno splendido gesto nel post-partita.

La ricostruzione di cosa è successo

Al 50' il francese cerca il gol e calcia da fuori area, ma il suo destro è sballato e non va nemmeno vicino alla porta di Agirrezabala. Anzi, la conclusione termina nel settore dei tifosi di casa e colpisce accidentalmente al volto Maximo, piccolo tifoso del Racing (ma anche del Real) presente allo stadio col padre. Un episodio che non è passato inosservato agli spettatori né al Real Madrid, che al termine del match ha organizzato un incontro tra Tchouameni e Maximo. E così, nel tunnel dello stadio 'El Sardinero', Tchouameni si è scusato con il bambino e gli ha regalato la sua maglia dopo aver chiacchierato insieme. Un momento immortalato dal club con una foto condivisa sui propri canali, dove Maximo ha così dimenticato lo spavento.