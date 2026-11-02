Tchouameni (Real Madrid) colpisce bimbo con una pallonata: poi il gesto da applausiLiga
Curioso siparietto a margine della vittoria dei Blancos sul campo del Racing Santander. Protagonista Tchouameni, che al 50' sbaglia la conclusione verso la porta e colpisce involontariamente con una pallonata al volto il piccolo Maximo. Nel post-partita l'incontro tra i due con le scuse del francese e la maglia regalata al bambino. Divertente l'intervento di Mbappé che sfotte il compagno: "Non sa tirare..."
Tutto facile per il Real Madrid, che in 36 minuti vince a Santander e allunga a 6 la sua striscia di vittorie consecutive tra Liga e Champions. Bastano le reti di Mbappé, Bellingham e Diomande per battere 3-0 il Racing e restare in scia del Barcellona capolista. A prendersi la scena social è stato però Aurelien Tchouameni, centrocampista dei Blancos che non ha segnato ma è stato protagonista di uno splendido gesto nel post-partita.
La ricostruzione di cosa è successo
Al 50' il francese cerca il gol e calcia da fuori area, ma il suo destro è sballato e non va nemmeno vicino alla porta di Agirrezabala. Anzi, la conclusione termina nel settore dei tifosi di casa e colpisce accidentalmente al volto Maximo, piccolo tifoso del Racing (ma anche del Real) presente allo stadio col padre. Un episodio che non è passato inosservato agli spettatori né al Real Madrid, che al termine del match ha organizzato un incontro tra Tchouameni e Maximo. E così, nel tunnel dello stadio 'El Sardinero', Tchouameni si è scusato con il bambino e gli ha regalato la sua maglia dopo aver chiacchierato insieme. Un momento immortalato dal club con una foto condivisa sui propri canali, dove Maximo ha così dimenticato lo spavento.
Mbappé lo sfotte: "Non sa tirare..."
Un lieto fine con aneddoto divertente regalato da Kylian Mbappé, che successivamente ha raggiunto il bimbo per sincerarsi delle sue condizioni: "Tutto a posto la faccia, vero? - ha chiesto -. È stata colpa di Tchouaméni, no? Non sa proprio tirare...". Sono sette i suoi gol segnati in cinque anni al Real: dite che Mbappé aveva torto?