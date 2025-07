Al Real da quando ha 10 anni, Gonzalo Garcia si sta prendendo la scena al Mondiale per Club, dove ha già segnato due gol e servito un assist in appena tre partite. Xabi Alonso stravede per lui e proprio l'allenatore lo ha paragonato a un simbolo delle merengues e di tutto il calcio spagnolo, Raul Gonzalez Blanco