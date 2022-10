L'attaccante uruguaiano ritrova il gol 297 giorni dopo l'ultima volta, siglando le prime reti con la maglia del Valencia. La sua doppietta, però, non basta: contro l'Elche finisce 2-2. Tuttavia Cavani entra in una speciale classifica: è il nono giocatore che riesce a realizzare nella sua carriera almeno un gol in Serie A, Premier, Liga e Ligue 1