A Madrid è già Mbappé mania, sarà lui il prossimo “nueve” del Real e la sua maglia è già sold out. Per averla bisogna aspettare dalle 4 alle 6 settimane e sono oltre 100mila i tifosi in lista d’attesa per il biglietto della sua presentazione. Ma chi ha preceduto il fuoriclasse francese con quel numero così pesante che nessuno ha voluto indossare nella scorsa stagione? Soltanto nell’era Florentino ci sono tre diversi Palloni d’oro, quattro in totale...

MBAPPÈ, LA PRESENTAZIONE IL 16 LUGLIO