Alla sua quinta partita in Messico coi Monterrey Sergio Ramos ha già conquistato la sua prima espulsione. Rosso diretto per un calcione a un avversario: trentesima espulsione in carriera (record) e un post scherzoso: "Era ovvio che non potevo andarmene da questo campionato senza un rosso…"

