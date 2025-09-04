In Spanga Lamine Yamal è di nuovo al centro del dibattito. Questa volta la 'colpa' che gli viene imputata è la sua nuova esultanza, con cui mima di autoincoronarsi. Il Ct spagnolo de la Fuente lo ha difeso, ma le polemiche nei confronti del talento del Barça non sembrano placarsi. Appena 18enne Yamal è sempre più spesso coinvolto in temi che con il calcio hanno poco a vedere e viene da chiedersi se tutto questo sia giusto e abbia un senso