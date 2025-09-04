Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il dibattito

Lamine Yamal è un Re o un mago? Quando anche l'esultanza fa polemica

Emiliano Tomasini

©Getty

In Spanga Lamine Yamal è di nuovo al centro del dibattito. Questa volta la 'colpa' che gli viene imputata è la sua nuova esultanza, con cui mima di autoincoronarsi. Il Ct spagnolo de la Fuente lo ha difeso, ma le polemiche nei confronti del talento del Barça non sembrano placarsi. Appena 18enne Yamal è sempre più spesso coinvolto in temi che con il calcio hanno poco a vedere e viene da chiedersi se tutto questo sia giusto e abbia un senso

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ