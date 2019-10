"Sicuramente il Paris Saint Germain è la miglior squadra in cui ho giocato. Qui ho una buona chimica con i miei compagni di squadra e questo mi rende più facile segnare". Sono queste le parole pronunciate da Mauro Icardi dopo la partita tra PSG e Marsiglia di Ligue 1, finita 4-0 per i parigini con le doppiette dell'attaccante argentino e di Mbappé. Icardi lancia dunque una frecciata agli ex compagni di squadra dell'Inter e alla stessa società che lo ha dato in prestito in Francia quest'estate. Con la netta vittoria contro il Marsiglia il PSG vola a 27 punti e tiene ben saldo il comando della classifica.

I numeri di Icardi

A Parigi Icardi ha trovato continuità di rendimento e di gol dopo un periodo inziale non facile. I suoi numeri parlano per lui. Nelle ultime 3 di Ligue 1 contro Marsiglia, Nizza e Angers ha sempre segnato, totalizzando 4 gol. In Champions League è a 3 reti, segnate nelle ultime due partite del girone A contro Galatasaray (1 gol) e Bruges (doppietta). Nelle ultime 5 tra campionato e Champions ha totalizzato ben 7 gol fornendo anche un assist. Icardi, con i suoi gol e le sue parole, sembra rispondere all'Inter che lo ha escluso dal progetto tecnico, anche se qualche giorno fa Marotta, parlando del classe 1993 aveva dichiarato: " Non avevamo dubbi sulle qualità, abbiamo fatto una scelta e attuato un politica di cambiamento. Era una scelta strategica, è un giocatore di nostra proprietà e lo guardiamo con grande attenzione".