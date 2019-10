Mauro Icardi non si ferma più. Dopo un avvio difficile tra ambientamento al Psg, concorrenza pesante e una condizione non ottimale, l'attaccante argentino sta decisamente conquistando tutti gli scettici, ammesso che ve ne fossero, di Parigi. Dopo aver segnato tre gol di fila nelle ultime tre partite stagionali, contro il Brugge in Champions League è arrivata infatti la prima doppietta della sua nuova avventura, segnata tra il 7' e il 63' con il pezzo più classico del suo repertorio: esterno che viaggia sulla fascia, movimento dell'argentino sul primo palo ad anticipare il marcatore e tap-in al volo sull'assist dalla fascia. Il primo di destro su pregevole servizio di esterno mancino di Di Maria, il secondo di sinistro su servizio di Mbappé. Tutto, o quasi, sin troppo facile per uno come lui abituato a gesta del genere e altri tre punti in tasca per i francesi.