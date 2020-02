Una capigliatura totalmente rosa: così Neymar è sceso in campo nella partita stravinta dal suo PSG contro il Montpellier per 5-0. Il brasiliano non è andato in gol, ma ha trascinato al successo i suoi. La nuova scelta porta bene...



