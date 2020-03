Dopo il campionato italiano, anche quello francese deve purtroppo scontrarsi con l'emergenza Coronavirus. E' arrivato il primo rinvio ufficiale in Ligue 1 con la gara tra Strasburgo e Paris Saint-Germain in programma per domani è stata ufficialmente spostata a data da destinarsi. La decisione è stata presa in serata dalla Prefettura della regione del Basso Reno, spiegando che "la capienza di 26mila posti nello stadio è un fattore che potrebbe favorire il propagarsi del COVID-19". La Lega calcio francese (LFP) non ha potuto far altro che prendere atto di questa scelta e ha ratificato il rinvio ufficiale, tramite un breve comunicato apparso sul proprio sito web. Si ferma dunque la formazione di Tuchel, al momento prima in classifica in campionato con un vantaggio di 12 punti sull'Olympique Marsiglia, che è stato bloccato sul 2-2 dall'Amiens nell'anticipo della 28a giornata.