Coronavirus in Italia: le news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

L’Italia continua a fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Nella notte il Governo ha deciso di dare il via a 20mila assunzioni tra medici, paramedici e operatori sanitari per rinforzare gli ospedali italiani. Per quanto riguarda i tribunali, invece, sospese le udienze per i reati meno gravi fino al 31 maggio prossimo. Il bollettino della Protezione Civile di venerdì conta 3916 malati, 523 guariti, 197 vittime. La Serie A intanto si prepara a tornare in campo con i sei recuperi della 26^ giornata (si gioca domenica e lunedì), mentre è stato definito anche il calendario della 27^ e 28^ giornata che si disputerà nei weekend 13-15 e 20-22 marzo. Tanti gli eventi sportivi sospesi, cancellati o rinviati. I campionati di rugby non riprenderanno fino al 15 marzo. Il Torneo di Viareggio (la 72^ edizione) è stato rinviato a data da destinarsi. In Spagna il Ministro della Salute Illa non è preoccupato dall'ottavo di ritorno di Champions tra Barcellona e Napoli: "Si può giocare normalmente”. In Ligue 1 primo rinvio: non si giocherà Strasburgo-Psg. Per quanto riguarda il ciclismo, niente Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico. La Nba si prepara all’ipotesi porte chiuse