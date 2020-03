La stella del PSG ha effettuato una maxi-donazione (l'importo non è stato reso noto per sua volontà) alla Fondazione Abbé Pierre, impegnata nel sostegno ai senzatetto. Un aiuto importante in tempi di emergenza sanitaria. L'attaccante sui social: "I più deboli non hanno confini. Non dimentichiamolo"

Fuoriclasse anche fuori dal campo. In un momento di emergenza, l'attaccante del PSG Kylian Mbappé scende in campo per aiutare i senzatetto e lo fa con una donazione alla Fondazione Abbé Pierre, impegnata nel sostegno a chi non ha una casa e vive per strada. A comunicarlo è una nota emessa nel pomeriggio di venerdì 27 marzo dalla stessa Fondazione: "Preoccupato per le conseguenze della grave crisi sanitaria che colpisce il nostro Paese e per tutte le conseguenze che può generare sulle persone più fragili - si legge - Kylian Mbappé ha appena fatto una donazione molto grande per sostenere il nostro lavoro". L'importo della donazione non è stato comunicato per volontà dell'attaccante, ma il suo aiuto economico servirà per donare aiuti alimentari e alloggi per i senzatetto.

"I più poveri non vanno dimenticati"

Il gol più bello per un giocatore che a 21 anni ha già segnato 125 reti tra club e Nazionale, vincendo 3 volte la Ligue 1 e sollevando la Coppa del Mondo con la Francia nel 2018. Sul suo account Instagram Mbappé ha rivolto un messaggio valido per tutti: "I più deboli non hanno confini. Non dimentichiamolo. Buon lavoro e complimenti alla Fondazione Abbé Pierre". Non è la prima volta che il giovane attaccante fa parlare di sé per un gesto solidale: nel 2018, ad esempio, aveva devoluto il suo bonus per la vittoria del Mondiale - pari a circa 350mila euro - all'associazione Premiers de Cordee.