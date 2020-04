Il nome di Kylian Mbappé è stato spesso accostato ai grandi club europei, soprattutto al Real Madrid. I blancos hanno individuato per il futuro il francese classe 1998 come campione da cui ripartire. Mbappé, nel frattempo, era in attesa di capire quando sarebbero ricominciati gli allenamenti ma, da qualche giorno, ha appreso la notizia che la Ligue 1 non ripartirà. Il campionato francese è quindi finito, con il PSG primo in classifica. E Mbappé, anche un po' a sorpresa, ha lanciato su twitter un messaggio al mondo e allo stesso club parigino: "Tutti parlano, ma nessuno sa. Mi manca la mia squadra". Una frase accompagnata da due cuori, il primo rosso e il secondo blu come i colori del Paris Saint-Germain. Un messaggio che in molti hanno letto come un attestato di futura fedeltà al club di Al-Khelaifi e un allontanamento dalle prospettive madridiste.