Haaland subito e Mbappè nel 2021: sarebbe questo il progetto di Florentino Perez per consegnare nelle mani di Zinedine Zidane una squadra pronta per dare nuovamente l'assalto alla Champions League. A fornire questa indiscrezione è il quotidiano spagnolo Marca che, nell'edizione odierna, ha spiegato come la società abbia individuato nei due giovani attaccanti, gli uomini giusti per il presente e il futuro del Real Madrid. Con l'addio di Cristiano Ronaldo e l'avanzare dell'età per Karim Benzema, oggi 32enne, ecco che Erling Haaland con i suoi 40 gol in stagione diventa l'obiettivo numero uno per l'attacco dei blancos. Il norvegese, arrivato al Borussia Dortmund durante l'ultima sessione di gennaio, ha infatti sul proprio contratto una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida soltanto per i grandi club. A rafforzare ulteriormente questa ipotesi ci sono anche le recenti dichiarazioni del suo agente Mino Raiola che non ha nascosto il suo desiderio di portare un grande calciatore a Madrid nella prossima estate: il nome di Haaland non è stato pronunciato chiaramente, ma tutti gli indizi portano a lui. Sempre secondo Marca, però, Perez non si limiterebbe al solo acquisto del bomber del Borussia Dortmund, ma starebbe già guardando all'estate 2021, quando il grande sogno diventerebbe Kylian Mbappè. Il contratto del francese con il Psg scadrà a giugno 2022 e in caso di mancato rinnovo, diventerebbe molto appetibile sul mercato a partire appunto dall'estate 2021. Un'ipotesi che a Madrid seguono con grande attenzione, consapevoli che in caso di addio con i parigini, anche per Mbappè il Real sarebbe la prima scelta.