L'attaccante argentino si è concesso qualche giorno di relax sul Lago di Como, con tanto di giro in moto d'acqua con Wanda. Intanto prosegue la trattativa tra PSG e Inter per definire il suo futuro

Il campionato francese è stato chiuso in anticipo dopo l'iniziale sospensione per il coronavirus, con il PSG che ha vinto l'ennesimo titolo. In attesa della Champions League e della definizione del suo futuro, Mauro Icardi è tornato in Italia e si è concesso, negli ultimi giorni, un po' di relax sul Lago di Como. Con lui, ovviamente, Wanda Nara, che come al solito ha condiviso sui social tanti momenti vissuti insieme all'attaccante argentino. Tra questi, la moglie di Icardi, ha pubblicato in un post un giro in moto d'acqua proprio nel Lago di Como, con Maurito a guidare e a godersi il fantastico scenario. Un po' di relax, prima di ripensare al calcio tra campo e mercato.

Inter-PSG: la trattativa per il futuro di Icardi

L'estate scorsa Mauro Icardi si è trasferito al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto a 70 milioni di euro. Una cifra che, a un anno di distanza, il club francese non intende spendere per il cartellino dell'attaccante argentino che, in ogni caso, difficilmente tornerà all'Inter. Il PSG ha presentato una prima offerta alla società nerazzurra: 50 milioni di euro più 10 di bonus, non tutti facilmente raggiungibili. Il fatto che l'opzione di riscatto scada il 31 maggio mette pressione ai francesi, ma i due club potrebbero comunque trovare un accordo e rimandare tale scadenza. Con qualche milione in più e dei bonus di più facile raggiungimento, potrebbero però portare Inter e PSG a trovare un punto d'incontro.