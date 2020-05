Il Paris Saint-Germain vuole tenere Mauro Icardi, sperando però in un prezzo d’acquisto inferiore rispetto ai 70 milioni di euro previsti nell’intesa della scorsa estate. La sospensione dei campionati ha provocato perdite importanti per tutte le società, per questo i francesi hanno fatto pervenire all’Inter un’offerta diversa. La proposta prevede una parte fissa di 50 milioni più altri 10 di bonus, non tutti facilmente raggiungibili. Il PSG vorrebbe chiudere l’operazione in tempi ridotti, perché il 31 maggio scadranno i termini per il riscatto e fino a quella data c’è già un accordo con l’argentino che poi andrebbe rinegoziato. Per rinnovare l’opzione e allungare le tempistiche deve essere d’accordo anche Icardi, quindi conviene concludere l’affare entro la fine del mese. Dunque si attende ora la risposta dell’Inter, che dovrà decidere se accettare l’offerta presentata per evitare eventuali complicazioni future.

I numeri di Icardi al PSG

Ottima, finora, la stagione di Mauro Icardi. Il giocatore ha totalizzato infatti 20 reti in 31 presenze in tutte le competizioni, così ripartite: 12 in Ligue 1, 5 in Champions League e 3 in Coppa di Lega. Con la possibilità di aggiornare ulteriormente le proprie statistiche in Champions, dove il PSG ha eliminato il Borussia Dortmund ed è approdato ai quarti di finale in una delle ultime gare giocate prima della sospensione.