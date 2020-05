Digione, incidente per Benzia: uso mano a rischio

Un incidente in quad rischia di avere gravi conseguenze per Yassine Benzia, trequartista algerino del Digione, club di Ligue 1 che ha chiuso al sedicesimo posto la stagione 2019/2020. Benzia è stato protagonista di un brutto impatto al volante del mezzo - avvenuto giovedì nei pressi della località di Savigny-le-Sec e le cui cause sono oggetto di indagine - e rischierebbe di perdere l'uso della mano sinistra. A dare conferma della gravità fatti è stato Olivier Delcourt, presidente del Digione, a 'Bien Public: "Yassine è stato operato, è sotto morfina e resterà ricoverato per un pò". Il giocatore classe 1994 non è in pericolo di vita ma l'incidente rischia di compromettere definitivamente l'uso dell'arto. Un brutto fuoriprogramma per Benzia, arrivato al Digione dal Lille (club proprietario del suo cartellino) a gennaio dopo l'esperienza di cinque mesi in Grecia con l'Olympiakos e protagonista con il suo nuovo club di tre presenze. Il calcio francese ora è in apprensione per lui.