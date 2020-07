Dopo un'assenza di oltre 4 mesi e in vista della sfida di Champions con l'Atalanta la squadra di Tuchel torna al Parco dei Principi, davanti ai propri tifosi (in numero limitato) e strapazza in amichevole i belgi del Waasland Beveren per 7-0, con uno scatenato tridente Neymar-Icardi-Mbappé. Omaggio del club parigino al personale sanitario in prima linea contro il Covid-19



CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI