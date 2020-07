11/12

FINALE - La partita conclusiva è in programma domenica 23 agosto (sempre alle 21 e sempre al Da Luz di Lisbona). Per l'Atalanta, in caso di doppia vittoria in quarti e semifinale, ci sarebbe una tra la vincente del quarto Real Madrid/Man City-Lione/Juventus e la vincente dell'altro quarto Napoli/Barcellona-Chelsea/Bayern.