Spagna, nuova stretta a Barcellona: "State a casa"

Abruzzo: un nuovo caso, 3.334 positivi totali

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3334 casi positivi al Covid 19. Rispetto a ieri si registra un nuovo caso. 17 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 102 (-1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.