Giornata di relax per il Psg dopo l'amichevole contro il Waasland Beveren vinta per 7-0 al Parco dei Principi alla "prima" in casa davanti al proprio pubblico dopo il lockdown. Barbecue e risate per Icardi, Di Maria, Navas, Paredes e le rispettive mogli, ma Neymar non è della festa: "Manco io!", ha scherzato il brasiliano sui social



PSG, 7 RETI E TIFOSI IN DELIRIO AL PARCO DEI PRINCIPI