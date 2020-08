Nizza-Lens 2-1

Tre punti conquistati al termine di un'ottima rimonta per il Nizza di Patrick Vieira che è riuscito a ribaltare totalmente l'esito del match giocato contro il Lens. Per la squadra capitanata da Cahuzac il match ha vissuto momenti molto differenti dal punto di vista emozionale. Si è partiti dalla gioia per una possibile vittoria, alla tristezza causata da una sicura sconfitta. Tutto il contrario di quello che hanno provato in casa Nizza. Vieira decide di schierare la sua squadra con un 433; Lens che risponde con un 3412 e come detto sono proprio gli uomini di Haise a passare per primi al 11° minuto di gioco. Le cose però non sono andate nel verso giusto dopo il vantaggio acquisito. Il Nizza infatti alza il ritmo, guadagna campo e inizia a creare pericoli alla difesa avversaria anche se ogni tanto rischia un po' esponendosi al contropiede. La costante spinta offensiva porta al ribaltamento del punteggio. E' Gouiri a firmare la rete del definitvo sorpasso. Il finale premia il Nizza che porta a casa i tre punti vincendo per 2-1



Il Lens è riuscito a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Gaël Kakuta all'11°, ma il Nizza ha risposto al 23° minuto con Gouiri, chiudendo il primo tempo sul risultato di 1-1. La vittoria è arrivata con la realizzazione di Gouiri nel secondo tempo.



Nei 2 gol del Nizza determinanti gli assist forniti da Hassane Kamara e Pierre Lees-Melou.



Nonostante la sconfitta, il Lens ha prevalso per numero di tiri totali (17-4) e ha battuto molti più calci d'angolo (7-1). A favore del Nizza, invece, il possesso palla (57%).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (440-290): si sono distinti Dante (73), Morgan Schneiderlin (66) e Kamara (59). Per gli ospiti, Facundo Medina è stato il giocatore più preciso con 46 passaggi riusciti.



Amine Gouiri è stato il giocatore che ha tirato di più per il Nizza: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Lens è stato Corentin Jean a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Nizza, il centrocampista Kephren Thuram è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (6 sui 10 totali). Il difensore Loic Bade è stato invece il più efficace nelle fila del Lens con 8 contrasti vinti (11 effettuati in totale).





Nizza (4-3-3 ): W.Benítez, Robson Bambu, H.Kamara, J.Lotomba, Dante (Cap.), Kephren Thuram, P.Lees-Melou, M.Schneiderlin, K.Dolberg, A.Gouiri, A.Claude Maurice. All: Patrick Vieira

A disposizione: F.Daniliuc, Y.Cardinale, A.Pelmard, A.Trouillet, D.Ndoye, E.Sylvestre, E.Guessand, P.Burner.

Cambi: A.Pelmard <-> R.Alves de Barros (33'), D.Ndoye <-> K.Thuram-Ulien (68'), E.Guessand <-> K.Dolberg (91'), E.Sylvestre <-> A.Claude Maurice (92')



Lens (3-4-1-2 ): J.Leca, J.Gradit, F.Medina, L.Bade, Y.Cahuzac (Cap.), I.Boura, C.Michelin, C.Doucoure, I.Ganago, F.Sotoca, G.Kakuta. All: Franck Haise

A disposizione: S.Banza, W.Fariñez, C.Jean, Steven Fortes, G.Robail, M.Perez, I.Sylla, T.Mauricio, Z.Diallo.

Cambi: C.Jean <-> F.Sotoca (61'), S.Banza <-> I.Ganago (61'), T.Mauricio <-> G.Kakuta (68'), I.Sylla <-> I.Boura (77')



Reti: 11' (R) Kakuta (Lens), 23' Gouiri (Nizza), 75' Gouiri (Nizza).

Ammonizioni: D.Costa Santos, H.Kamara, F.Medina, Y.Cahuzac, I.Boura



Stadio: Allianz Riviera

Arbitro: Jerome Miguelgorry