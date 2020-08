Angers-Bordeaux 0-2

Quando una gara resta in una situazione di punteggio che potrebbe radicalmente cambiare con una rete dell'avversario, si prospetta sempre un finale di partita da brividi. In questo caso però parliamo di un successo piuttosto 'tranquillo' e di tre punti importanti incamerati da chi ha unito un attacco efficace ad una difesa attenta. Il Bordeaux ha risolto la pratica contro l'Angers con un 2-0 che ha visto la squadra di Gasset andare in vantaggio al25' con il gol di Maja. Forte del vantaggio conquistato, il Bordeaux ha continuato a cercare di fare la partita alla ricerca di un gol che avrebbe dato maggior tranquillità. Dall'altra parte però c'è stata un minimo di battaglia con l'Angers che ha provato a ribattere colpo su colpo ma che non ha trovato il gol che avrebbe potuto raccontarci un finale diverso. La rete di Basic al 27' ha chiuso ogni discorso.

Nel corso del match l'Angers non ha creato grandi pericoli alla porta di Benoit Costil poco impegnato, autore di solo 2 parate. In questa sconfitta per l'Angers il portiere Paul Bernardoni ha effettuato 5 parate.



E' stata una partita combattuta, caratterizzata da un sostanziale equilibrio anche nelle statistiche. Il Bordeaux ha battuto più calci d'angolo (7-5). L'Angers, invece, ha avuto un maggior possesso palla (57%) e ha effettuato più tiri totali (12-7).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (459-333): si sono distinti Ismael Traoré (75) e Angelo Fulgini (60). Per gli ospiti, Otávio è stato il giocatore più preciso con 59 passaggi completati.



Josh Maja è stato il giocatore che ha tirato di più per il Bordeaux: 3 volte, tutte nello specchio della porta. Per l'Angers è stato Sada Thioub a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nel Bordeaux, il centrocampista Otávio è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (14 sui 24 totali). Il centrocampista Farid El Melali è stato invece il più efficace nelle fila dell'Angers con 12 contrasti vinti (17 effettuati in totale).





Angers (4-1-4-1 ): P.Bernardoni, R.Thomas, S.Doumbia, I.Traoré (Cap.), A.Bamba, T.Mangani, B.Santamaría, S.Thioub, F.El Melali, A.Fulgini, W.Kanga. All: Stéphane Moulin

A disposizione: L.Coulibaly, A.Bobichon, M.Ali-Cho, W.Taibi, E.Ebosse, M.Pavlovic, L.Butelle, S.Bahoken, P.Capelle.

Cambi: S.Bahoken <-> W.Kanga (66'), P.Capelle <-> F.El Melali (66'), A.Bobichon <-> T.Mangani (80'), M.Ali-Cho <-> S.Thioub (81')



Bordeaux (4-2-3-1 ): B.Costil, P.Baysse, L.Koscielny (Cap.), L.Benito, Y.Sabaly, Hwang Ui-Jo, R.Oudin, Otávio, T.Basic, N.de Preville, J.Maja. All: Jean-Louis Gasset

A disposizione: E.Kwateng , R.Pardo, V.Jovanovic, G.Poussin, A.Mendy, S.Kalu, M.Poundjé, Mexer, J.Briand.

Cambi: J.Briand <-> J.Maja (66'), S.Kalu <-> U.Hwang (78'), R.Pardo <-> N.de Preville (78'), M.Poundjé <-> R.Oudin (91')



Reti: 25' Maja, 27' Basic.

Ammonizioni: R.Oudin, Y.Sabaly, T.Basic, B.Santamaría



Stadio: Stade Raymond-Kopa

Arbitro: Karim Abed