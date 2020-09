Lens-PSG 1-0

A decidere è stato un gol siglato da Ignatius Ganago che ha rotto in maniera definitiva l'equilibrio che si era venuto a creare nella sfida tra Lens e Paris Saint-Germain. In un confronto che ha visto un sostanziale equilibrio tra le due squadre, l'episodio che ha deciso le cose è arrivato al 57° minuto quando Ganago ha trovato la combinazione della cassaforte difensiva avversaria. Quel gol, in buona sostanza, ha consentito al di imporsi ma soprattutto di incamerare l'intera posta in palio. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0. Oltre alla rete realizzata Leca e compagni hanno anche colpito un palo con Ganago.



Nel corso del match, Jean-Louis Leca per il Lens è stato poco impegnato: disimpegnandosi comunque bene nell'unica occasione in cui è stato chiamato in causa.



Nella sconfitta del Paris Saint-Germain, Marcin Bulka oltre al gol subito è comunque stato chiamato in causa poche volte: solo 2 parate nel corso di tutto il match.



Nonostante la sconfitta, il Paris Saint-Germain ha dominato il possesso palla (78%), e ha effettuato più tiri (8-7). Mentre ha battuto meno calci d’angolo (4-2).



Gli ospiti hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (816-168): si sono distinti Idrissa Gueye (131), Verratti (122) e Thilo Kehrer (101). Per i padroni di casa, Facundo Medina è stato il giocatore più preciso con 18 passaggi riusciti.



Ignatius Ganago è stato il giocatore che ha tirato di più per il Lens: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Paris Saint-Germain è stato Layvin Kurzawa a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nel Lens, l'attaccante Gaël Kakuta pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (6 ma si contano anche 8 duelli persi). Il centrocampista Marco Verratti è stato invece il più efficace nelle fila del Paris Saint-Germain con 17 contrasti vinti (24 effettuati in totale).







Lens: J.Leca (Cap.), J.Gradit, F.Medina, L.Bade, C.Michelin, C.Doucoure, I.Sylla, M.Perez, I.Ganago, S.Banza, G.Kakuta. All: Franck Haise

A disposizione: C.Jean, J.Clauss, F.Sotoca, I.Boura, Y.Cahuzac, G.Robail, T.Mauricio, W.Fariñez, Steven Fortes.

Cambi: F.Sotoca <-> S.Banza (65'), Y.Cahuzac <-> G.Kakuta (71'), C.Jean <-> I.Ganago (71'), T.Mauricio <-> C.Doucoure (83')



Paris Saint-Germain: M.Bulka, P.Kimpembe (Cap.), L.Kurzawa, T.Kehrer, J.Bernat, M.Verratti, A.Herrera, I.Gueye, P.Sarabia, A.Muinga, K.Ruiz-Atil. All: Thomas Tuchel

A disposizione: G.Innocent, X.Simons, M.Bakker, Jesé, T.Pembele, B.Fadiga, C.Dagba, A.Diallo.

Cambi: C.Dagba <-> K.Ruiz-Atil (68'), A.Diallo <-> P.Kimpembe (74'), J.Rodríguez <-> A.Muinga (74'), M.Bakker <-> J.Bernat (84')



Reti: 57' Ganago.

Ammonizioni: C.Doucoure, F.Sotoca, P.Sarabia, J.Bernat



Stadio: Stade Félix Bollaert-Delélis

Arbitro: Hakim Ben El Hadj