Lens-Bordeaux 2-1

Vittoria preziosa quanto sofferta per il Lens di Haise contro il Bordeaux che, dopo essere riuscito a rientrare in partita, non ha trovato il pertugio giusto per riequilibrare il match. Cahuzac e compagni hanno vinto per 2-1 incamerando tre punti davvero importanti. Dopo aver sbloccato la partita con il gol di Ignatius Ganago, il Lens aveva fatto anche la cosa più difficile ovvero raddoppiare facendo cambiare i piani strategici di recupero del Bordeaux. La partita però non vola via in modo totalmente liscio per gli uomini di Haise che al minuto 95 vedono dimezzarsi il proprio vantaggio. Il tempo stringe, le lancette corrono e il disperato assalto finale del Bordeaux non regala l'ultima gioia agli uomini di Gasset. Ignatius Ganago e Gaël Kakuta hanno segnato entrambi un gol nella vittoria della propria squadra. Il Bordeaux ha giocato parte della partita in inferiorità numerica, per l'espulsione di Paul Baysse per rosso diretto al minuto 58.



Dopo un primo tempo senza reti, nel secondo tempo il Lens è riuscito a portarsi sul risultato di 2-0 grazie an Ignatius Ganago al 47° e Gaël Kakuta al 59°. Il Bordeaux ha segnato il gol della bandiera al 95° minuto con Samuel Kalu, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.







A conferma della vittoria finale, il Lens ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (59%), ha effettuato più tiri (19-7), e ha battuto più calci d'angolo (7-0).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (466-301): si sono distinti Facundo Medina (90), Steven Fortes (62) e Jonathan Gradit (50). Per gli ospiti, Laurent Koscielny è stato il giocatore più preciso con 49 passaggi riusciti.



Ignatius Ganago è stato il giocatore che ha tirato di più per il Lens: 4 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Bordeaux è stato Remi Oudin a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Lens, l'attaccante Ganago è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (10) perdendone soltanto uno. Il centrocampista Nicolas de Preville è stato invece il più efficace nelle fila del Bordeaux con 12 contrasti vinti (22 effettuati in totale).







Lens: J.Leca, J.Gradit, F.Medina, Steven Fortes, I.Sylla, C.Doucoure, J.Clauss, Y.Cahuzac (Cap.), I.Ganago, G.Kakuta, F.Sotoca. All: Franck Haise

A disposizione: W.Fariñez, S.Banza, M.Perez, I.Boura, C.Jean, G.Robail, S.Fofana, Z.Diallo, T.Mauricio.

Cambi: S.Fofana <-> C.Doucoure (63'), S.Banza <-> F.Sotoca (74'), C.Jean <-> I.Ganago (75'), I.Boura <-> J.Clauss (75')



Bordeaux: B.Costil, Y.Sabaly, L.Koscielny (Cap.), P.Baysse, L.Benito, R.Oudin, T.Basic, Otávio, N.de Preville, J.Briand, Hwang Ui-Jo. All: Jean-Louis Gasset

A disposizione: J.Maja, Y.Adli, S.Kalu, G.Poussin, R.Pardo, Pablo, E.Kwateng, M.Poundjé.

Cambi: Y.Adli <-> T.Basic (26'), P.Nascimento de Castro <-> J.Briand (60'), J.Maja <-> N.de Preville (81'), S.Kalu <-> R.Oudin (81')



Reti: 47' Ganago (Lens), 59' (R) Kakuta (Lens), 95' Kalu (Bordeaux).

Ammonizioni: S.Fortes, C.Doucoure, F.Medina, J.Gradit, C.Jean, O.Passos Santos, P.Baysse, L.Benito, J.Maja

Espulsioni: Baysse (58°)



Stadio: Stade Félix Bollaert-Delélis

Arbitro: Benoît Millot