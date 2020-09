Stangata per Angel Di Maria: l'attaccante argentino ha ricevuto 4 giornate di squalifica per lo sputo a Gonzalez in Psg-Marsiglia dello scorso 13 settembre. La commissione disciplinare francese sta anche valutando i presunti commenti omofobi tra lo stesso Gonzalez, Sakai e Neymar, espulso a fine a gara e già out due turni

Angel Di Maria è stato squalificato per 4 giornate dopo lo sputo ad Alvaro Gonzalez nel derby finito in rissa tra Psg e Olympique Marsiglia dello scorso 13 settembre, chiuso con la vittoria degli ospiti per 1-0. A inchiodare l'argentino - che inizialmente era passato inosservato - le immagini di Telefoot, a caccia delle prove per esaminare i presunti commenti omofobi tra lo stesso Gonzalez e Neymar, espulso per un colpo al collo dello spagnolo e già costretto a stare fuori per due match. Di Maria salterà quindi le partite contro Angers, Nîmes, Dijon e Nantes, e tornerà nel weekend della decima giornata, il 7 novembre contro il Rennes. Sul caso Neymar-Gonzalez (ma forse sarebbe coinvolto anche il giapponese Sakai) la commissione disciplinare della Ligue de Football Professionel si esprimerà il 30 settembre. La maxi-rissa del Parco dei Principi aveva coinvolto anche altri giocatori (in totale 5 gli espulsi e 14 i giocatori ammoniti): a ricevere la squalifica più pesante è stato Kurzawa, punito per 6 giornate dopo lo scontro con Jordan Amavi (3 turni per il difensore dell'OM); due turni anche per Leo Paredes e uno per Dario Benedetto.