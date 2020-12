La distorsione alla caviglia sinistra, rimediata lo scorso 13 dicembre contro il Lione , ha concluso in anticipo il suo 2020. Difficile tuttavia che Neymar non faccia parlare di sé, d’altronde sono stati i media spagnoli e soprattutto O Globo a riportare l’ultima follia del 28enne in forza al Psg. Come scrive il quotidiano brasiliano, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 , Neymar ha organizzato una festa con 500 persone che è iniziata sabato e si concluderà direttamente nel 2021 . Un maxi-party che sta scandalizzando tutto il Brasile, evento che sarebbe dovuto durare fino a Capodanno e che invece è stato prolungato di alcune ore. Insomma, dopo aver trascorso il Natale in famiglia come pubblicato su Instagram, O Ney ha pensato di allestire una festa decisamente fuori luogo dai tantissimi invitati.

Niente telefoni al party

I media brasiliani spiegano che la festa non si terrà nella villa dell’attaccante dei parigini, ma in una discoteca nella zona di Mangaratiba (110 km circa da Rio) dove Neymar ha chiesto di costruire una pista da ballo e allestire un bar, un palco per deejay e pure una sala videogiochi. La discoteca sarebbe stata ispirata dai locali di Barceloneta, che O Ney frequentava ai tempi dell’avventura in blaugrana. Come da prassi negli eventi organizzati dalle stelle, sarà vietato l’uso dei telefoni per evitare che vengano pubblicati contenuti attraverso i social. Pare inoltre che, per avere la situazione sotto controllo, Neymar avrebbe affittato una delle case vicine alla cifra di 5mila euro al giorno oltre ad una band che suonerà tutti i giorni. Da ricordare come il giocatore risultò positivo al Covid-19 lo scorso settembre dopo essere rientrato da una vacanza a Ibiza. Intanto le polemiche restano di stretta attualità in tutto il Brasile, indignazione per una leggerezza davvero incomprensibile.