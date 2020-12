Cts, Miozzo: “Vaccino sia obbligatorio in ospedali e Rsa”

In un’intervista al Messaggero il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo: “Medici, infermieri, personale sanitario: il vaccino anti Covid deve essere obbligatorio. Lo stesso deve valere per chi lavora nelle Residenze sanitarie, dobbiamo difendere gli anziani”. E ha aggiunto: “L’obbligo deve valere non solo per chi assiste gli ospiti ma pure per chi entra a fare le pulizie. Io andrei anche oltre. Penso a tutte le strutture pubbliche, alle scuole, a chi lavora a contatto con molte persone. La via maestra è quella del convincimento. Ma in un ospedale non ci devono essere tentennamenti: se vuoi lavorare, devi vaccinarti. Rendere obbligatorio il vaccino per tutti, da subito, può essere controproducente, rischi di alimentare l'irrazionalità no-vax"