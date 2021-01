Da stasera torna "Calciomercato L'Originale"

Torna il tradizionale appuntamento d’inizio anno con il calciomercato invernale e riparte una delle rubriche più amate dal pubblico di Sky: “Calciomercato – L’Originale”, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella), al via da oggi 4 gennaio (fino al 1° febbraio) tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 24 (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno).

Le novità

Anche in questa edizione, lo studio scenografico ricreerà l’atmosfera di un tipico paesaggio di montagna, con un “caminetto” per conversare degli argomenti più caldi e un “baule” che svelerà di puntata in puntata gli ospiti in collegamento con il programma. Non mancheranno i contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, pronti a svelare tutti i retroscena delle trattative in corso.