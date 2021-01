La priorità per i rossoneri resta un difensore, giovane ma pronto anche per il presente, nonostante il rientro in gruppo di Simon Kjaer. Mohamed Simakan, classe 2000 dello Strasburgo, resta il profilo preferito in questo momento anche se i francesi non vorrebbero lasciarlo partire e hanno richieste importanti. Discorso simile per il centrocampo, dove piace il 2001 Kouadio Koné del Tolosa: due giocatori giovani, profili da far crescere per il futuro, come da politica del Milan di questi anni.