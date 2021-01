Decimo trionfo (l'ottavo consecutivo) nella Supercoppa di Francia per i parigini, vittoriosi 2-1 a Lens contro il Marsiglia. Protagonista assoluto Mauro Icardi, gol e traversa prima del rigore procurato e trasformato da Neymar al rientro. Inutile la rete nel finale di Payet. Spazio anche gli italiani Verratti, Florenzi e Kean. Primo titolo da allenatore del Psg per Pochettino

PSG-MARSIGLIA 2-1

39' Icardi (P), 85' rig. Neymar (P), 89' Payet (M)



PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa (65' Kimpembe); Herrera (90' Sarabia), Verratti, Paredes (88' Pereira); Di Maria (65' Neymar), Icardi (88' Kean), Mbappé. All. Pochettino



MARSIGLIA (4-1-4-1): Mandanda (46' Pelé); Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo (66' Lirola); Kamara; Thauvin, Gueye (56' Sanson), Rongier (80' Germain), Radonjic (56' Benedetto); Payet. All. Villas-Boas



Ammoniti: Radonjic (M), Nagatomo (M), Lirola (M), Gonzalez (M), Mbappé (P)



Per l’ottava edizione di fila, la Supercoppa di Francia resta di proprietà del Psg. Va ai parigini la 44^ edizione del trofeo, inizialmente prevista ad agosto ma posticipata a causa della pandemia da Covid-19 e disputata in Francia dopo 11 anni all’estero. A festeggiare sono sempre i campioni di Francia, scudetto e coppa nella stagione 2019/20, che battono 2-1 il Marsiglia giunto al 2° posto nello scorso campionato. Decimo trofeo nella competizione per il club (nessuno come loro) e primo titolo da allenatore del Psg per Mauricio Pochettino, erede di Tuchel da gennaio, lui che da giocatore dei rossoblù aveva trionfato nella Coppa Intertoto del 2001. Vent’anni più tardi ha ritrovato una squadra dalla qualità stellare con un Mauro Icardi in più.