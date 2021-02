L'allenatore portoghese ha annunciato in conferenza stampa le proprie dimissioni dopo l'acquisto di Ntcham: "Non sono d'accordo con la politica sportiva del club, avevo detto che non volevo questo giocatore. La mia professionalità non può essere toccata". Si attende la risposta della società

André Villas-Boas e Olympique Marsiglia , la storia è giunta al capolinea. Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato e alla vigilia della prossima gara di Ligue 1 contro il Lens, l'allenatore portoghese ha rassegnato le proprie dimissioni . I motivi, però, non sono legati ai risultati deludenti dell'ultimo periodo, ma alle divergenze con la società in sede di mercato . Villas-Boas non ha infatti gradito gli ultimi acquisti del club, in particolare quello dell'ex Genoa Olivier Ntcham .

"Non volevo Ntcham, la mia professionalità è intoccabile"

vedi anche

I 20 acquisti di gennaio più costosi all'estero

A spiegare i motivi che lo hanno spinto a presentare le proprie dimissioni è stato lo stesso Villas-Boas in conferenza stampa: "Non sono d'accordo con la politica sportiva del club - ha detto l'ex allenatore di Tottenham e Porto, già collaboratore di Mourinho ai tempi dell'Inter -, per questo ho rassegnato le mie dimissioni. Quando si è parlato dell'arrivo di Ntcham avevo esplicitamente detto di no. Adesso attendo una risposta da parte della società: mi hanno detto che me la daranno a breve". Non soltanto Ntcham, al portoghese non è piaciuta nemmeno la cessione di Radonjic, andato in prestito all'Herta Berlino: "Anche per quanto riguarda questa operazione sono stato avvisato soltanto all'ultimo momento. Io amo Marsiglia e l'Olympique Marsiglia, ma non si può toccare la mia professionalità. Non sono d'accordo con il club, non mi si può proporre un giocatore che non ha nulla a che vedere con gli altri profili ricercati".