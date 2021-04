Martedì scorso il suo Psg ha conquistato il pass per la semifinale di Champions League ma Neymar mette a segno gol molto belli anche fuori dal campo. Lo racconta Marca, spiegando come la stella brasiliana stia portando avanti nonostante le difficoltà e le chiusure imposte dalla pandemia il progetto del suo Neymar Jr Institute a Praia Grande, comune del Brasile nello Stato di San Paolo. L'istituto, gestito dalla famiglia dell'attaccante, si prende cura di circa 3000 bambini e adolescenti in difficoltà e nemmeno l'emergenza sanitaria ha cambiato i piani. Nessuno dei 142 dipendenti, nonostante la struttura sia chiusa da marzo del 2020, ha infatti perso il suo posto di lavoro. Neymar ha continuato a pagare i loro stipendi, pari a un totale di 600mila reais al mese (circa 90mila euro) e il suo proposito è di tenere attiva la struttura fino alla fine dell'emergenza Covid, per poi riprendere le attività.